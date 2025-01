Cene industrijskih proizvodov v 2024 malenkost nižje

Ljubljana, 21. januarja - Cene industrijskih proizvodov so bile decembra lani za 0,2 odstotka nižje kot pred enim letom, potem ko so v letu 2023 v povprečju ostale nespremenjene. Lani so se podražili energenti in proizvodi za široko porabo, pocenili pa proizvodi za investicije in surovine, je danes objavil državni statistični urad.