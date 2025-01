Trump takoj po inavguraciji sprejel vrsto ukrepov

pripravil Marko Stanojević

Washington, 21. januarja - Novi predsednik ZDA Donald Trump je po ponedeljkovi inavguraciji podpisal vrsto izvršnih odredb, vključno s pravno zavezujočimi izvršnimi ukazi. Ukrepi zajemajo vse od odprave politik predhodnika Joeja Bidna in ukinitve pravice do državljanstva z rojstvom v ZDA do uvedbe izrednih razmer na meji z Mehiko in pomilostitve napadalcev na kongres.