Kitajska ob kritikah prvih Trumpovih ukrepov izrazila željo po sodelovanju z ZDA

Peking, 21. januarja - Kitajska si želi pri razreševanju trgovinskih vprašanj sodelovati z ZDA, je ob nastopu novega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki napoveduje nove carine na uvoz iz Kitajske, sporočil Peking. Je pa bil kritičen do več prvih Trumpovih ukrepov, vključno z izstopom iz pariškega podnebnega sporazuma in Svetovne zdravstvene organizacije (WHO).