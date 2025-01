Pogrešajo 41-letnika iz Kamnika

Kamnik, 21. januarja - Svojci pogrešajo 41-letnega Bojana Kegliča iz Kamnika. Nazadnje so ga videli v ponedeljek okoli 8. ure na območju Kamnika. Pogrešani je visok okoli 190 centimetrov, močnejše postave, ima temne kratke rjave lase, sivo brado in brke. Gre za osebo potrebno pomoči, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.