Slovenski rokometaši po porazu proti Islandcem odločno nad Argentince

Zagreb, 21. januarja - Slovenski rokometaši so si po ponedeljkovem porazu proti Islandcem na zadnji tekmi skupinskega dela svetovnega prvenstva na Hrvaškem, Danskem in Norveškem otežili pot do četrtfinala. Pred njimi so med 22. in 26. januarjem v Zagrebu še tri tekme v drugem delu tekmovanja, prva jih čaka že v sredo ob 15.30 proti Argentincem.