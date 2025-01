Dogodki EPK tudi pod Solkanskim mostom, v kamnolomu, parkih

piše Eva Horvat

Nova Gorica, 22. januarja - Na kulturni praznik se bosta Nova Gorica in Gorica dokončno spremenili v Evropsko prestolnico kulture in do konca leta ponudili približno tisoč dogodkov. Nekateri bodo potekali na lokacijah v naravi, pianist Aleksander Gadžijev bo odigral koncert ob Soči pod Solkanskim mostom, MN Dance Company bodo odplesal brezmejno predstavo v kamnolomu.