Gradove kralja Matjaža bo letos gradilo več gostujočih ekip iz tujine

Črna na Koroškem, 21. januarja - S snežnimi topovi so v Črni na Koroškem pripravili že dovolj snega za izvedbo 33. prireditve Gradovi kralja Matjaža. Potekala bo od 31. januarja do 2. februarja, na njej pa bodo letos skulpture gradile tudi vabljene gostujoče ekipe iz Španije, Andore, Italije in Mongolije. Privabiti želijo še več graditeljev, da bodo obiskovalci imeli kaj videti.