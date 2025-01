Kopitarju 31. podaja v sezoni, kraljem domač poraz

Los Angeles, 21. januarja - Hokejisti Los Angeles Kings so po daljši turneji in tekmah v gosteh končno zaigrali doma pred domačimi navijači, a doživeli visok poraz. S 5:1 so jih premagali gosti iz Pittsburgha Penguins. Pingvini so povsem prevladovali na tekmi. Kapetan kraljev Anže Kopitar je sodeloval pri edinem zadetku kraljev ter vpisal 31. podajo v sezoni.