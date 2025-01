Po nesreči v Premogovniku Velenje še vedno iščejo pogrešana rudarja

Velenje, 21. januarja - Preostala dva pogrešana rudarja Premogovnika Velenje, kjer je v ponedeljek zvečer prišlo do vdora mulja in vode, reševalne ekipe še vedno iščejo, so za STA danes povedali v rudniku. Tretjega so v ponedeljek našli mrtvega. Kot je dejal generalni direktor rudnika Marko Mavec, je malo možnosti, da bi rudarja preživela nesrečo.