Ministrstvo spremlja načrtovano izkopavanje litija na območju Koralp v Avstriji

Dravograd/Velikovec, 21. januarja - Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo bo še naprej spremljalo razvoj dogodkov v zvezi z načrtovanim pridobivanjem litija na območju Koralp. Kot so po vnovičnih opozorilih organizacije Alpe Adria Green za STA zatrdili na ministrstvu, bodo posebej pozorni na postopke, ki bi lahko imeli čezmejne vplive na okolje in prebivalstvo.