Dallas brez Dončića v ligi NBA spet brez zmage

Charlotte, 21. januarja - Košarkarji Dallas Mavericks, za katere že vse od božiča ne igra slovenski zvezdnik Luka Dončić, so v severnoameriški ligi NBA izgubili na gostovanju v Charlotte. Domači Hornets so na krilih LaMela Balla in Milesa Bridgesa, ki sta vsak zbrala po 23 točk, zmagali s 110:105 in prvič v sezoni dosegli tri zaporedne zmage.