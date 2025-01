Enega izmed treh pogrešanih rudarjev v Premogovniku Velenje našli mrtvega

Velenje, 21. januarja - Enega izmed treh rudarjev Premogovnika Velenje, kjer je v ponedeljek malo po 19. uri prišlo do vdora mulja in vode, so našli mrtvega, preostala dva pa še rešujejo, je medijem povedal generalni direktor premogovnika Marko Mavec. V Velenje so odšli tudi okoljski minister Bojan Kumer, notranji minister Boštjan Poklukar in v. d. policije Damjan Petrič.