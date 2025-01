Za konec uvodnega dela SP Švedi in Španci neodločeno, poraz Slovenije

Zagreb, 20. januarja - S tekmami 3. kroga v skupinah F in G se je danes končalo predtekmovanje na rokometnem svetovnem prvenstvu na Hrvaškem, Danskem in Norveškem. V zadnjem krogu sta se Švedska in Španija razšli z neodločenim izidom 29:29, Islandija pa je s 23:18 premagala Slovenijo. Ta bo po tem porazu v nadaljevanje SP odnesla dve točki.