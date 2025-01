Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (20. 1.)

Ljubljana, 20. januarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tristranskem srečanju med notranjimi ministri Slovenije, Italije in Hrvaške. Ob robu srečanja so podpisali memorandum o tristranskih patruljah na zunanji meji schengna. Poročale so tudi o hrvaško-slovenskem športno-gospodarskem forumu, na katerem so izpostavili potrebo po večjem vlaganju v šport.