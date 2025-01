Donald Trump prisegel kot 47. predsednik ZDA

pripravil Marko Stanojević

Washington, 20. januarja - Donald Trump je danes prisegel kot 47. predsednik ZDA. V govoru po inavguraciji je napovedal zlato dobo Amerike in vrsto ukrepov, med njimi izgon milijonov priseljencev, prevzem nadzora nad Panamskim prekopom in povišanje carin na uvoz. Kritičen je bil do vlade predhodnika Joeja Bidna, ki jo je označil za radikalno in skorumpirano.