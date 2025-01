Blejska koča bo po sanaciji v petek ponovno odprla vrata

Bled, 21. januarja - Blejska koča bo v petek po izvedeni sanaciji ponovno odprla svoja vrata obiskovalcem, so sporočili iz Blejske koče. Koča je bila pretekli vikend zaradi prisotnosti škodljivih plinov izpraznjena. Težave, ki so bile povezane z uhajanjem plina, so bile odpravljene, kar so potrdili tudi strokovni pregledni in dodatne meritve, so še sporočili.