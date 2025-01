ŠOS ministrici predstavil predloge rešitev za izzive na področju zdravstvene oskrbe študentov

Ljubljana, 20. januarja - Predstavniki Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) so danes ministrici za zdravje Valentini Prevolnik Rupel predstavili predloge za reševanje ključnih izzivov študentov na področju zdravstvene oskrbe. Izpostavili so dostopnost zdravstvenih storitev, izboljšanje preventive in promocije zdravja ter okrepitev psihosocialne podpore za mlade.