Na seji osilniškega občinskega sveta dogovor o gradnji novega doma

Osilnica, 20. januarja - Predstavniki ministrstva za solidarno prihodnost in vodstvo občine Osilnica so na današnji seji občinskega sveta dosegli dogovor, da bo ministrstvo nov dom starejših občanov gradilo poleg zdajšnjega nedokončanega objekta, v kolikor bo to tehnično mogoče. Nedokončano stavbo, kjer je bil predviden dom starejših, pa naj bi namenili za druge namene.