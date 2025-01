V Varnostnem svetu ZN izrazi upanja za mir na Bližnjem vzhodu

New York, 20. januarja - Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je na današnjem rednem četrtletnem zasedanju Varnostnega sveta ZN o razmerah na Bližnjem vzhodu dejal, da sporazum o premirju med Hamasom in Izraelom pomeni žarek upanja za celotno regijo. V podobnem slogu so se vrstili nastopi drugih govornikov, med njimi zunanje ministrice Tanje Fajon.