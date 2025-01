Novast zavrača navedbe o sodelovanju pri predelavi in kurjenju odpadkov v Šaleški dolini

Velenje, 20. januarja - V podjetju Novast, ki je eno od prejemnikov sredstev iz razpisa za prestrukturiranje premogovnih regij, so zavrnili navedbe Ljudske iniciative Velenje, da naj bi imeli eno ključnih vlog pri predelavi in kurjenju odpadkov v Šaleški dolini. "Osnovna dejavnost bo mehanska predelava polimerov brez uporabe škodljivih kemikalij," so zapisali.