Trump bo po prevzemu mandata podpisal številne izvršne ukaze

Washington, 20. januarja - Novoizvoljeni predsednik ZDA Donald Trump namerava po današnjem prevzemu mandata podpisati več izvršnih ukazov, je napovedala uradnica prihajajoče vlade ZDA. Med drugim naj bi ukinil pravico do azila, razglasil izredne razmere na meji med ZDA in Mehiko, odpravil pravico do državljanstva z rojstvom v ZDA in vladi odredil, da prizna le dva spola.