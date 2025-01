DZ na današnji izredni seji o interpelaciji Poklukarja

Ljubljana, 21. januarja - Državni zbor bo danes na izredni seji obravnaval interpelacijo o delu in odgovornosti ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja. Minister vse očitke zavrača kot neutemeljene, podporo pa so mu že napovedali v poslanski skupini Svoboda. V koalicijskih SD in Levici bodo medtem odločitev o stališču poslanskih skupin sprejeli danes.