Svetovni turizem lani okreval nad predpandemsko raven

Madrid, 20. januarja - Svetovni turizem si je lani dokončno opomogel po padcu v času pandemije covida-19. Lani je zabeležil 1,4 milijarde mednarodnih turističnih prihodov. To je 11 odstotkov več kot leta 2023 in približno na ravni iz leta 2019, preden je po svetu izbruhnila pandemija covida-19 in ohromila potovanja, oz. celo nekaj nad njo.