Fajon upa na trajno premirje med Hamasom in Izraelom

New York, 20. januarja - Zunanja ministrica Tanja Fajon je pred začetkom rednega četrtletnega zasedanja Varnostnega sveta Združenih narodov o položaju na Bližnjem vzhodu v pogovoru za STA izrazila upanje, da bo premirje med palestinskim gibanjem Hamas in Izraelom trajno, ob tem pa izrazila olajšanje, da je do njega končno prišlo.