Med vikendom vlomili v prostore vodstva nabave in trženja UKC Ljubljana

Ljubljana, 20. januarja - Neznani storilec je minuli konec tedna vlomil v prostore tajništva in vodstva področja za nabavno dejavnost in trženje Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana. V kliničnem centru upajo, da dogodek ni povezan z njihovimi "prizadevanji za večjo transparentnostjo delovanja nabavne službe", so zapisali v sporočilu za javnost.