V pariški Petit Palais razstavo posvetili španskemu slikarju Riberi

Pariz, 23. januarja - V razstavišču Petit Palais so razstavo posvetili španskemu slikarju in grafiku Joseju de Riberi (1591-1652). Pod naslovom Sence in svetloba združuje okoli sto slik, risb in grafik z vsega sveta. Predstavlja celotno Riberovo kariero, od intenzivnih rimskih let do ambicioznega neapeljskega obdobja, ki je privedlo do njegovega bliskovitega vzpona.