Koroška galerija likovnih umetnosti letos tudi s sodelovanji v okviru EPK

Slovenj Gradec, 24. januarja - Razstavni program Koroške galerije likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu in na Ravnah na Koroškem letos prinaša nabor domačih in mednarodnih razstav, tudi v povezavi z Evropsko prestolnico kulture (EPK) Nova Gorica-Gorica. Galerija se bo spomnila več obletnic, med drugim 100. obletnice rojstva Štefana Planinca in 90-letnice Valentina Omana.