Direkcija za infrastrukturo z večfaznim načrtom nadgradnje koroške železniške proge

Maribor/Dravograd, 25. januarja - Direkcija za infrastrukturo načrtuje nadgradnjo koroške železniške proge od Maribora do Prevalj in naprej do državne meje. Nadgradnja bo potekala v štirih sklopih, prvi predvideva nadgradnjo odseka Maribor-Ruše, sledili bodo preostali sklopi. Med drugim sta predvideni nadgradnja nekaterih železniških postaj in uvedba daljinskega vodenja.