Ukrajina pridržala vojaške uradnike, ker niso uspeli zaustaviti ruske ofenzive

Kijev, 20. januarja - Trije visoki ukrajinski vojaški uradniki so bili pridržani zaradi domnevnega neukrepanja, kar je ruskim silam lani omogočilo zavzetje delov regije Harkov, je danes sporočil urad ukrajinskega generalnega tožilca. Dodal je, da je neukrepanje trojice privedlo tudi do smrti ukrajinskih vojakov in izgube orožja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.