Čisto mesto Ptuj prevzelo odvoz odpadkov še v štirih občinah

Ptuj, 20. januarja - Podjetje Čisto mesto Ptuj, ki sodi pod okrilje družbe Saubermacher Slovenija, je prevzelo izvajanje storitev zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov v še štirih občinah. Novo, 15-letno koncesijsko pogodbo je podpisalo za občine Gorišnica, Markovci, Hajdina in Juršinci, so danes sporočili iz Saubermacherja.