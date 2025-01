Po vrnitvi z relija Dakar domačini z navdušenjem sprejeli Tonija Mulca

Slovenj Gradec, 20. januarja - Podporniki in prijatelji so po vrnitvi z relija Dakar danes na Legnu nad Slovenj Gradcem pripravili sprejem za domačina, motociklista Tonija Mulca. Ta je najzahtevnejšo vzdržljivostno dirko na svetu v petek sklenil na končnem 13. mestu med motociklisti. "Vesel in ponosen sem na to, kar sem naredil," je dejal Mulec.