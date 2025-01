Morilca indijske zdravnice obsodili na dosmrtni zapor

Kalkuta, 20. januarja - Sodišče v Indiji je danes na dosmrtni zapor obsodilo 33-letnega moškega, ki je v bolnišnici v Kalkuti lani posilil in nato ubil mlado zdravnico. Zločin je sprožil ogorčenje in proteste po vsej državi, stavke v bolnišnicah in zahteve po večji varnosti zdravstvenih delavcev v javnih bolnišnicah, še posebej žensk.