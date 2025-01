Biden preventivno pomilostil Faucija in sodelujoče v preiskavah nemirov na Kapitolu

Washington, 20. januarja - Predsednik ZDA Joe Biden je tik pred odhodom iz Bele hiše preventivno pomilostil več ljudi, ki veljajo za politične nasprotnike in kritike novega predsednika Donalda Trumpa, in jih zaščitil pred morebitnim pregonom. Med njimi so imunolog Anthony Fauci, upokojeni general Mark Milley in sodelujoči v preiskavah napada na Kapitol 6. januarja 2021.