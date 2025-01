Ob 30-letnici genocida v Srebrenici v Sloveniji pripravili spominski program

Ljubljana, 20. januarja - Muslimanski kulturni center v Ljubljani je ob 30-letnici genocida v Srebrenici pripravil sklop spominskih dogodkov. Program, ki sega od razstav in pogovorov do zaključne spominske slovesnosti 9. julija, so pripravili iz želje, da bi podučili zlasti mlade generacije o krhkosti bivanja in o tem, kako tanke so meje med sobivanjem in katastrofo.