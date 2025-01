Porto odpustil trenerja Bruna

Porto, 20. januarja - Portugalski nogometni velikan Porto je danes sporočil, da je po le šestih mesecih končal sodelovanje s trenerjem Vitorjem Brunom. Kot so zapisali pri dvakratnih zmagovalcih lige prvakov, ki so po 18 krogih na tretjem mestu državnega prvenstva, sta sodu izbila dno poraza proti Nacionalu in Gilu Vicenteju.