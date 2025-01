Evropska komisija išče najboljše mlade podjetnike

Bruselj, 20. januarja - Evropska komisija je danes odprla prijave za nagrado za mlade evropske podjetnike, katere namen je spodbujati inovacije in podjetništvo v vseh sektorjih ter podjetnikom, mlajšim od 40 let, zagotoviti veščine, znanje in vire za uspeh v konkurenčnem poslovnem okolju. Rok za prijavo je 14. marec, nagradili pa bodo deset finalistov.