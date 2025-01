Več kot 15 slovenskih in tujih podjetij oškodovalo proračun in premoženje več družb

Celje, 20. januarja - Celjski kriminalisti so v obsežni preiskavi s področja gospodarske kriminalitete ugotovili, da so predstavniki več kot 15 slovenskih in tujih gospodarskih družb oškodovali državni proračun in premoženje več gospodarskih družb ter si pridobili za več kot dva milijona evrov premoženjske koristi. Kazensko so jih ovadili za 18 kaznivih dejanj.