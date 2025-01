Skupina mladoletnikov v Novem mestu poškodovala dva mladoletnika

Novo mesto, 20. januarja - Skupina mladoletnikov je v petek zvečer v Novem mestu s solzivcem poškropila in pretepla dva mladoletnika, pri čemer ju je lažje poškodovala. Policija je napadalce izsledila in jih izročila staršem, pri tem pa je eden od staršev skušal napasti policista, so danes sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto.