V Kolumbiji več deset mrtvih v novih spopadih med gverilskimi skupinami

Bogota, 20. januarja - V zadnjih dneh so v Kolumbiji izbruhnili spopadi med gverilskima skupinama ELN in Farc ter Zalivskim klanom, v katerih je bilo ubitih 80 ljudi, so sporočile lokalne oblasti. Zaradi spopadov je domove zapustilo več kot 10.000 ljudi, nekateri so se zatekli tudi v sosednjo Venezuelo. Kolumbijska vojska pripravlja protiofenzivo.