Ljubljanska borza dopoldne z rastjo

Ljubljana, 20. januarja - Na začetku novega trgovalnega tedna so vlagatelji na Ljubljanski borzi dobro razpoloženi, indeks SBI TOP je do 11.30 pridobil več kot odstotek. Indeks so navzgor potisnile predvsem delnice Petrola, ki so se podražile za 2,74 odstotka, kot edine med blue chipi pa se cenijo delnice Luke Koper. Dopoldne je sicer največ zanimanja za Krkine delnice.