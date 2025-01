V muzeju Louvre nov pogled na italijanskega slikarja Cimabueja

Pariz, 25. januarja - V muzeju Louvre so odprli razstavo Nov pogled na Cimabueja - ob začetkih italijanskega slikarstva. Gre za prvo razstavo, ki so jo v pariškem muzeju posvetili temu pomembnemu italijanskemu umetniku iz 13. stoletja. S približno 40 deli osvetljuje izjemno bogastvo in inovativnost Cimabujeve umetnosti.