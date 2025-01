Potrošniške organizacije pozivajo k preprečevanju zavajajočih trditev na živilih

Ljubljana, 20. januarja - Krovna evropska potrošniška organizacija BEUC in njene članice, tudi Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS), pozivajo Evropsko komisijo, naj prepreči zavajajoče rabe prehranskih in zdravstvenih trditev na živilih s tem zaščiti potrošnike. Kot poudarjajo, komisija s predstavitvijo prehranskih profilov živil zamuja že 16 let.