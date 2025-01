SPÖ na avstrijskem Gradiščanskem izgubil absolutno večino v deželnem parlamentu

Železno, 20. januarja - Na nedeljskih volitvah v avstrijski zvezni deželi Gradiščanska so skladno s pričakovanji največ glasov dobili socialdemokrati (SPÖ), ki pa so izgubili večino v deželnem parlamentu. Na drugem mestu so svobodnjaki (FPÖ). Deželni glavar ostaja Hans Peter Doskozil iz vrst SPÖ, ki je napovedal koalicijske pogovore z vsemi možnimi partnericami.