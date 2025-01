Celje, 20. januarja - Ob ugodnih vremenskih razmerah, ki so omogočile zasneževanje, se smučarska sezona danes začenja tudi na smučišču Celjska koča. Smučarjem je na voljo proga CK1, poleg nje pa še otroški smučarski poligon in sankališče, so sporočili iz Mestne občine Celje.