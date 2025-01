Vreme: V notranjosti se bo zadrževala nizka oblačnost

Ljubljana, 20. januarja - Danes bo zmerno do pretežno oblačno in večinoma suho. Po nižinah v notranjosti bo prisotna megla ali nizka oblačnost. Burja na Primorskem bo ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od -3 do 4, na Primorskem do 13 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.