Na Kitajskem usmrtili moškega, ki je v napadu z avtom ubil 35 ljudi

Peking, 20. januarja - Na Kitajskem so danes usmrtili moškega, ki je lani novembra v kraju Zhuhai z avtom zapeljal v množico in ubil 35 ljudi. Obenem so izvršili tudi smrtno obsodbo moškega, ki je nekaj dni kasneje v napadu z nožem na vzhodu države ubil osem ljudi, poročanje kitajskih medijev povzema francoska tiskovna agencija AFP. Oba so na smrt obsodili decembra lani.