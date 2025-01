Bills proti Chiefs, Eagles proti Commanders v končnici NFL

Philadelphia, 20. januarja - Philadelphia Eagles so tik pred vrnitvijo na super bowl. V končnici lige NFL so z 28:22 premagali Los Angeles Rams in se bodo naslednji teden v finalu konference NFC pomerili z Washington Commanders. V finalu konference AFC pa se bosta merila podajalca Josh Allen pri Buffalo Bills in Patrick Mahomes pri branilcih naslova Kansas City Chiefs.