Perez predsednik Real Madrida do leta 2029

Madrid, 20. januarja - Florentino Perez je bil na nedeljskih volitvah spet izvoljen za predsednika španskega nogometnega prvoligaša Real Madrida in bo to funkcijo opravljal do leta 2029. Sedeminsedemdesetletni poslovnež ni imel nobenega nasprotnika, potem ko je v začetku meseca sprožil volilni postopek.