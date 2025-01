Oklahoma po porazu z Dallasom znova uspešna

Oklahoma City, 20. januarja - Košarkarji Oklahoma City Thunder so po porazu proti Dallas Mavericks znova vpisali zmago v rednem delu severnoameriške lige NBA. Tokrat so bili ob vrnitvi Shaija Gilgeous-Alexandra boljši od Brooklyn Nets s 127:101. Uspešni sta bili tudi zasedbi Denverja in Milwaukeeja.