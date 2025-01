Delo o inavguraciji Donalda Trumpa (20. 1.)

Ljubljana, 19. januarja - Barbara Kramžar v komentarju Ameriške tragedije in veseloigre piše o inavguraciji Donalda Trumpa, po kateri ameriški volivci hočejo in pričakujejo rezultate. Avtorica meni, da naj bi Trump pogasil vojne in konflikte, ki so nastali tudi zaradi Bidnove šibkosti, in Američani upajo, da prva znamenja tega vidijo pri dosegi premirja v Gazi.